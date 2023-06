Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretele de numire in functiile de adjunct la PICCJ, DNA si DIICOT, conform agerpres.ro.Potrivit Administratiei Prezidentiale, seful statului i-a numit pe: Aurel-Sebastian Valean in functia de prim-adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - pe o perioada de 3 ani; Nicolae-Andrei Solomon in functia de adjunct al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si ... citeste toata stirea