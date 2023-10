Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic, Rabla Plus, Casa Eficienta Energetic, Iluminat Public si Casa Verde Fotovoltaice - sesiunea 2021, in urma sedintei comitetului de Avizare din 30 octombrie 2023, conform unui comunicat recent de pe site-ul institutiei.Pentru "Programul Rabla Clasic" au fost aprobate 550 dosare pentru 856 autovehicule si 33 motociclete. De asemenea, au fost aprobate 3 contestatii pentru 3 autovehicule. ... citeste toata stirea