Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Rabla Clasic si Rabla Plus, in urma sedintei comitetului de Avizare din 04.07.2023, conform celui mai recent comunicat de pe site-ul institutiei.Pentru "Programul Rabla Clasic" au fost aprobate 691 dosare pentru 1.160 autovehicule si 42 motociclete in valoare de 17.670.500 lei. De asemenea, au fost aprobate 3 contestatii pentru 20 autovehicule in valoare de 297.500 lei.In cadrul "Programului ... citeste toata stirea