Administratia Fondului pentru Mediu a publicat noi liste cu dosarele aprobate in cadrul Programelor Rabla Plus si Rabla Clasic in urma sedintei comitetului de Avizare din 03 iunie 2024, conform unui comunicat recent de pe site-ul institutiei.In cadrul "Programului Rabla Plus" au fost publicate noi liste care contin 656 dosare aprobate pentru 1.656 ecotichete in valoare de 34.928.000 lei. De asemenea, a fost publicata o noua lista care contine 3 contestatii aprobate ... citește toată știrea