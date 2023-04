Administratorii de pensii private obligatorii (Pilonul 2), al caror portofoliu insumeaza 8,04 milioane de salariati romani, au inchis anul 2022 cu o cifra de afaceri totala de 344,5 milioane de lei, in scadere cu 42,8% fata de 2021, releva datele analizate de Profit.ro.Si rezultatul net al companiilor a fost in regres, de la 244,96 milioane de lei in 2021 la 86,84 milioane de lei, procentul de scadere fiind de 64,5%.CITESTE SI VIDEO Telekom Mobile lanseaza servicii 5G in RomaniaPrincipalul ... citeste toata stirea