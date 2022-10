Adobe a atins pragul de 1.000 de angajati in Romania si continua sa recruteze

Adobe Romania, subsidiara locala a gigantului american Adobe, a atins pragul de 1.000 de angajati si continua sa recruteze.Pozitiile deschise cuprind toate nivelele de experienta, de la entry-level la senior level si management, procesul de recrutare fiind centrat pe specialisti in dezvoltare software in diferite limbaje de programare, respectiv Java, JavaScript, C++ sau Site Reliability Engineering.Adobe Romania a consemnat in 2021 o cifra de afaceri de 278,74 milioane de lei, in urcare cu ... citeste toata stirea