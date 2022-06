Adobe, afaceri si profit net in crestere in Romania

Adobe Romania, subsidiara locala a gigantului american Adobe, a consemnat in 2021 o cifra de afaceri de 278,74 milioane de lei, in urcare cu 17,7% fata de anul precedent, iar profitul net a avansat cu 1,2%, la 17,3 milioane de lei.Datoriile au sporit cu 39,1%, la 70,3 milioane de lei, iar creantele au urcat cu 29,4%, la 117,3 milioane de lei.Numarul mediu de salariati a urcat la 843 persoane, de la 672 in 2020.CITESTE SI VIDEO - Conferinta Profit.ro & DPD Romania: Accelerare istorica a ... citeste toata stirea