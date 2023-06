Adrian Caciu a primit miercuri aviz favorabil in comisiile reunite ale Parlamentului pentru functia de ministru al Investitiilor si Fondurilor Europene. El afirma ca se va prezenta lunar in fata parlamentarilor. Caciu a primit 23 de voturi "pentru" si 10 "impotriva"."Legat de aceasta discutie care s-a nascut in Parlamentul European si solicitarea privind prelungirea cu inca un an a absorbtiei pe cadrul financiar 2014-2020, eu sunt un sustinator al acestei prelungiri, avand in vedere situatiile ... citeste toata stirea