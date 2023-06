Ministrul Investitiilor si Proiecteor Europene Adrian Caciu a anuntat ca are in vedere patru mari obiective in mandatul sau din Cabinetul Ciolacu si anume pealizarea unui grad de absorbtie maximal pentru fondurile alocate in exercitiul financiar 2014-2020, aducerea la zi si implementarea reformelor din PNRR, indeplinirea jaloanelor si tintelor stabilite si incasarea banilor aferenti fiecarei transe, contractarea angajamentelor pentru noul cadru financiar si trecerea de la o absorbtie ... citeste toata stirea