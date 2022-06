ADRIAN CACIU, MINISTRUL FINANTELOR: "Romania a indeplinit la timp si integral cele 7 jaloane asociate primei transe prevazute in PNRR"

Ministrul Finantelor, dl Adrian Caciu a semnat astazi, 31 mai 2022, prima cerere de plata, in valoare de 907,669 milioane de euro in cadrul Acordului de imprumut privind Mecanismul de Redresare si Rezilienta, conform unui comunicat remis redactiei. Mecanismul are o valoare totala de 14,94 miliarde de euro si a fost semnat in 2021 cu Comisia Europeana.Potrivit sursei citate, aceasta este prima din cele 10 transe programate pentru a fi disponibilizate in perioada 2022-2026. Potrivit ... citeste toata stirea