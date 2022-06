ADRIAN CACIU, MINISTRUL FINANTELOR:"Romania trebuie sa aiba o clasa de mijloc dezvoltata economic"

Daca vrem sa avem companii care sa se finanteze prin instrumente bursiere, trebuie ca tara noastra sa aiba o clasa de mijloc dezvoltata din punct de vedere economic, a spus ieri Adrian Caciu, Ministrul Finantelor, in cadrul unei conferinte de presa.Domnia sa a afirmat: "Piata de capital din Romania s-a dezvoltat incet, incet, iar in 2021 a avut rezultate foarte bune. Este o piata care, din punctul meu de vedere, are o serie de ancore puternice. Evident, ca orice piata de capital, intr-o ... citeste toata stirea