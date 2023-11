Romania a ajuns la o rata de absorbtie de 90% a fondurilor europene disponibile in exerctiul financiar 2014-2020, incasand pana in prezent peste 21,6 miliarde euro pe programele din politica de coeziune, a declarat marti Adrian Caciu, ministrul investitiilor si proiectelor europene."Declaratiile de cheltuieli care urmeaza a fi transmise Comisiei Europene pana la final de an impreuna cu cele deja aflate spre rambursare la Comisie vor permite Romaniei o absorbtie maximala a fondurilor europene ... citeste toata stirea