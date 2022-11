ADRIAN CACIU:"Nu vor mai exista ajustari fiscale pana in 2025"

Adrian Caciu, ministrul Finantelor, a declarat in aceasta seara, la Topul National al Firmelor Private din Romania 2022, eveniment organizat de CNIPMMR, ca actuala coalitie de guvernare nu va mai face alte ajustari fiscale dupa cele adoptate in 16 iulie 2022, cand a fost modificat prin ordonanta de urgenta Codul Fiscal."Nu vor mai exista ajustari fiscale pana in 2025. Ajustarea fiscala din acest an era prevazuta in PNRR. Nu stiu cum a fost prinsa acolo, de ... citeste toata stirea