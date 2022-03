ADRIAN CACIU:"Romania sustine ferm masurile coordonate la nivel european in aceasta criza"

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a subliniat, in acesta seara, in cadrul reuniunii informale a Consiliului Afaceri Economice si Financiare, ca "Romania sustine ferm masurile coordonate la nivel european in aceasta criza si este pe deplin angajata in implementarea tuturor sanctiunilor agreate.In actuala situatie, este crucial ca toate Statele Membre sa contribuie la apararea valorilor noastre fundamentale. In acelasi timp, trebuie sa gasim solutii rapide si coordonate pentru a imparti atat ... citeste toata stirea