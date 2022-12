ADRIAN CACIU:"Toate pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%"

Ministrul Finantelor Adrian Caciu a anuntat ca toate pensiile militare vor fi indexate cu 5,1%, pe urma, in functie de nivelul pensiei, "pe acele plafoane, se va veni cu o indexare suplimentara, astfel incat pensiile mici sa primeasca ceva in plus". El a mai spus ca va fi facuta o actualizare si la veterani, cu 30%, informeaza news.ro."Practic este o indexare, aici este si un element de noutate pentru ca ordonanta este in transparenta decizionala si vreau sa specific ce a aparut nou fata de ... citeste toata stirea