Adrian Marin, presedinte UNSAR, la final de mandat: Vizibilitatea asociatiei si asigurarilor a crescut, dar mai avem de lucrat la capitolul incredere. In Romania, preventia nu si-a castigat inca un loc important in mentalitatea sociala

Industria asigurarilor a cunoscut in ultimii ani o crestere a vizibilitatii in spatiul public, pe fondul unui efort de comunicare proactiva, spune presedintele Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), Adrian Marin, care isi va incheia mandatul la conducerea asociatiei in aceasta luna. Pe de alta parte, seful UNSAR afirma ca asociatia mai are de lucru in ceea ce priveste gradul de acoperire pentru asigurarile obligatorii de locuinte, situat in jurul ... citeste toata stirea