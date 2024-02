Adrian Sarbu: Romanii nu vor sa fie presedinti pentru ca in politica s-au inscaunat incompetenta si impostura, omul nepotrivit la locul potrivit

Adrian Sarbu: Ce calitati crezi tu ca trebuie sa aiba un presedinte, Nemo?Nemo: Sa fie indragostit in primul rand de Romania.Hofi: De exemplu, sa fie omul care arbitreaza intre puterile din stat.Adrian Sarbu: Dupa parerea voastra, care ar fi responsabilitatea reala a presedintelui, singurul om de putere absoluta in statul roman? Nu asta sa vegheze si sa ocroteze...Hofi: Sa conduca o tara, sa avanseze tara aia, sa vada ca a luat-o din punctul P2 si o duce in punctul P3.Nemo: Este seful CSAT. ... citește toată știrea