Cine ar fi crezut ca acum 25 de ani, vineri, 13, o sa se nasca un produs care o sa supravietuiasca 25 de ani? Pun pariu ca nimeni.Sincer, am crezut eu. La fel de mult am crezut ca urmatorii 25 de ani vor fi cat 100. Nu au fost, au fost 25. Chiar si pentru guvernatorul Mugur Isarescu si pentru Banca Nationala, entitati eterne, pe care ne bazam.Mi-ar mai trebui vreo 100 sa termin sau sa cred ca voi termina proiectele pe care le aveam in cap in 1998, ce sa mai vorbesc de cele pe care le am in ... citeste toata stirea