In 2008 ne-am infoiat, in Uniunea Europeana, cu un PIB vitezoman, de peste 9 la suta, cu care i-am impresionat pe partenerii nostri. In 2009, in 2010 si in 2020, ca efect al crizelor, nu am putut evita recesiunile. Astea au fost exceptiile, in sus si in jos, in cei 23 de ani si jumatate cati au trecut din ianuarie 2000 si pana in prezent.In ceilalti ani, toti cu crestere economica plus, am inregistrat variatii ale PIB-ului intre 2 si 7 la suta. Doua criterii - ritmul din fiecare an al ... citeste toata stirea