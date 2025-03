Adrian Vasilescu, BNR: Cat de aproape sau... de departe suntem de stabilitatea preturilor? (1)

Inflatia a rabufnit dintr-odata in octombrie 2024 - in Romania, in celelalte 26 de state membre ale Uniunii Europene, in Regatul Unit si in SUA -, provocand o dura schimbare de continut in dezordinea preturilor ce debutase in 2020. Daca in septembrie 2024 in UE ratele anualizate ale preturilor din tarile membre contabilizau un accentuat proces de dezinflatie - in 15 tari din cele 27 chiar... prea accentuat, fiindca alunecasera mai mult sau mai putin sub cotele consimtite pentru indicatoarele de ... citește toată știrea