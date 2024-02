Costul creditarii in Romania, mai "piperat" decat prin alte parti ale Europei, cu deosebire in Vest, a devenit o preocupare in tot mai multe dintre gospodariile populatiei. Si nu doar in gospodariile care au inca activ un imprumut - fie pentru investitii, fie pentru consum - sau un credit doar aprobat care urmeaza sa fie incasat. Ci si - ori mai cu seama! - in acelea care si-ar dori o casa sau un teren de casa, un automobil ori alte bunuri de folosinta indelungata, dar nu-si pot implini aceasta ... citeste toata stirea