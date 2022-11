Adrian Vasilescu, BNR: Dobanda-cheie, ROBOR-ul si IRCC-ul au fost intens mediatizate. Un raspuns catre directorul editorial al ZF

Directorul editorial al ZF, Cristian Hostiuc, si-a axat comentariul din editia de luni pe un fapt o suta la suta real. Acela ca in Romania sunt putine familii, mai cu seama tinere, care isi pot cumpara o locuinta "cu banii jos". Solutia, in majoritatea covarsitoare a cazurilor, este creditul bancar.Nimeni nu ia credite in Romania cu pistolul la tampla! Insa tinerii trebuie sa ia credite pentru ca parintii nu au strans suficienti bani ca sa le dea sau pentru a nu se mai intreba in fiecare luna ... citeste toata stirea