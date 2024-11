Adrian Vasilescu, BNR, explica cum se reflecta in indicatorii financiari... scrutinul de duminica

Povestea "banilor ieftini", sustinuti cu dobanzi de politica monetara in jur de zero, a dominat pietele financiare globale in deceniul trecut al actualului secol. Noi, in Romania, din cauza unui ciclu inflationist ce ne-a tocat nervii si banii din 2017 pana in 2019, n-am avut sansa sa ne bucuram de imprumuturi ieftine. Dar, in contextul istoric al unei rate anuale a inflatiei cu un varf de 5,41 la suta, BNR nu a tinut scara dobanzii-cheie sa urce mai sus de 2,50 la suta. Practic, a ridicat in ... citește toată știrea