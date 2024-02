"Cash sau card?... O intrebare - pe cat de frecventa pe atat de stresanta - adresata, in retelele de servicii, in magazine, in restaurante sau cafenele, ori de cate ori avem de facut o plata. De remarcat ca optiunea pentru card - desi noi am venit tarziu la "masa asta"... cu 46 de ani dupa ce primele carduri au inceput sa circule in SUA si cu 38 de ani dupa introducerea primelor bancomate la Londra - a cunoscut cresteri semnificative de la un an la altul. Dupa intrarea in acest... club am ajuns ... citeste toata stirea