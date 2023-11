Statistica a deschis saptamana in curs cu doua vesti. Una e calda: finalizate, calculele PIB-ului pe trimestrul III dau certitudinea ca anul acesta recesiunea, care ameninta toate zonele Europei, este exclusa in Romania! Cresterea economica, desi in scadere simtitoare fata de primele doua trimestre, a continuat sa afiseze un distinctiv semn plus. Cealalta veste e... jumatate calda-jumatate rece. Dezinflatia, care a amprentat semnificativ primele trei trimestre, a continuat si in prima luna din ... citeste toata stirea