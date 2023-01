Adrian Vasilescu, BNR: Inflatia a trecut in anul al III-lea! Ce ne asteapta in 2023? (II)

Am intrat in 2023 cu convingerea ca varful actualului ciclu inflationist a ramas in urma, in noiembrie anul trecut, si ca inca din decembrie, cand rata pe 12 luni a cresterii preturilor de consum a coborat la 16,37 la suta, am marcat trecerea de la inflatie la deflatie. Intr-un recent comunicat - in avans fata de prognoza din februarie, cand va fi aprobat al patrulea raport asupra inflatiei din 2022, cu date de ultima ora - BNR schiteaza proiectia pentru anul in curs: inflatia isi va incetini ... citeste toata stirea