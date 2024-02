Adrian Vasilescu, BNR: Inflatia inca stranuta si sapte milioane de gospodarii ale populatiei... fac febra

De mai bine de un an - dupa ce, in noiembrie 2022, preturile de consum urcasera pe varful cel mai inalt, cu 16,76 la suta - Romania a pus punct inflatiei. La 1 decembrie 2022 a inceput dezinflatia. Preturile cresc... dar cresc mai incet, tot mai incet, astfel ca pana in decembrie 2023 inclusiv rata anuala a coborat la 6,61 la suta. Cu mult sub linia de prognoza.Dincolo de ce arata procentele - care dau certitudinea ca actualul ciclu al cresterii preturilor inregistreaza pierderi substantiale ... citește toată știrea