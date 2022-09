Adrian Vasilescu, BNR: PIB-ul nostru, al saselea ca ritm de crestere in UE, il datoram inflatiei galopante?

Am citit aceasta poveste "pe retele": ca BNR n-ar avea motiv sa adune, in propria traista cu merite, partea sa de aport la PIB-ul real din trimestrul II, cu un ritm de crestere mai bun decat al Germaniei, Finlandei, Suediei, Danemarcei, Belgiei si al altor tari mai bine cotate in topurile economice, pentru ca situarea pe locul sase din UE o datoram... inflatiei. Pentru ca preturile noastre, care galopeaza cu mai multa vigoare decat ale lor, inmultite cu bunurile si serviciile produse in tara, ... citeste toata stirea