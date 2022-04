Adrian Vasilescu, BNR: Poate fi descurajata inflatia fara a risca incetinirea cresterii economice?

Preturile de consum, tot mai nervoase pe intreaga planeta, galopeaza acum catre rate cu doua cifre ale inflatiei anuale. In fata acestui pericol - pregnant conturat in analiza datelor din statisticile globale, a celor din 2021 si din primele luni ale anului curent - banca centrala a SUA (Fed) a incalcat cutuma si a comunicat ca, pana in decembrie, va mari in patru sau in cinci randuri dobanda de politica monetara.DOBANZILE RELAXANTE IES DIN SCENADe ani buni, fie pentru a incuraja cresterea ... citeste toata stirea