Adrian Vasilescu, BNR. Preturile in 2024: e vremea dezinflatiei

Cea dintai certitudine este aceea ca BNR, in toamna, cand a modificat prognoza de inflatie pentru sfarsitul anului, a subliniat ca "rata pe 12 luni din decembrie va creste de la 4,0 la suta la 4,9 la suta!" Si nicidecum, asa cum circula pe Internet, nu a fost prognozata o crestere CU 4,9! Care ar insemna ca, in locul unui plus de inflatie - fata de prognoza - cu 0,9 la suta... sa avem un plus de 4,9 puncte procentuale. O absurditate, desigur!Ieri Statistica a publicat datele inflatiei pe ... citește toată știrea