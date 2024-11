Adrian Vasilescu, BNR: Si-a pierdut Draghi increderea in economia de piata?...

Vocile din lumea mare, care clameaza ca istoria nu se mai repeta... nici macar in spirala, sunt neobosite in stradania de a-si impune "adevarul lor". Acela ca vremurile in general, care azi au o alta curgere, ca si evenimentele in special, care nu mai seamana deloc cu cele de altadata, nu mai au cum sa fie repere pentru strategiile, deciziile, judecatile de valoare din zilele noastre. Si ca, in consecinta, istoria "nu mai e buna de nimic"... si ar trebui scoasa pana si din scoli. Cu atat mai ... citește toată știrea