Adrian Vasilescu, BNR: Socurilor energetice li s-au taiat din aripi!

Cifrele Statisticii, publicate marti, au confirmat calculele in baza carora banca centrala si-a trasat linia de echilibru pentru dobanda directoare. Daca aceasta linie de importanta strategica ar fi urcat mai sus de 7 la suta, sub presiunea agravarii dezordinii preturilor, inevitabil recesiunea ar fi fost lasata sa-si faca de cap. Sau in caz contrar, daca ar fi fost trasata mai jos, ar fi largit campul in care inflatia ar fi fost lasata sa-si faca de cap.Cand guvernatorul - raspunzand ... citeste toata stirea