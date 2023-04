Azi, 19 aprilie, asteptam comunicatul EUROSTAT pe martie cu dinamica inflatiei in UE - 27. Calculele preliminare indreptatesc speranta, tot mai puternic conturata, ca actualul ciclu inflationist si-a atins varfurile in octombrie anul trecut. Si ca rate medii cu doua cifre nu vor mai fi nici in tabloul general, in care sunt cuprinse toate cele 27 de tari din UE, nici in tabloul celor 20 de tari din zona euro. Iar daca, incepand din noiembrie, au urmat patru luni de descrestere neincetata, putem ... citeste toata stirea