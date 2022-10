Adrian Vasilescu, BNR: Testul cel mai greu abia urmeaza

In spatiul public e adjudecata, in mare masura, ideea ca am convietui cu o inflatie galopanta. Asa indica rata anualizata din septembrie, comunicata de Statistica, a carei cota - 15,88 la suta! - este cea mai inalta din ianuarie 2021, de cand un soc inflationist a lovit Romania, odata cu lumea intreaga. E drept ca, potrivit celei mai recente definitii, o rata a cresterii preturilor de consum de peste 8 - 10 la suta este socotita galopanta. Numai ca, de12 ori pe an, Statistica ne aduce in fata ... citeste toata stirea