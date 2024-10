Adrian Vasilescu, BNR: UE: inghesuiala mare in anticamera deflatiei

De cand - in aprilie 2020 - 14 tari din UE au esuat dintr-o data in deflatie iar alte sapte, in anticamera deflatiei, un ciclu lung de dezordine a preturilor toaca bani si nervi in Europa celor 27. Valul deflationist, care debutase in primavara lui 2020, a ravasit piata unica timp de noua luni. Noua luni in care rata anualizata a preturilor de consum a tot scazut. Bunurile si serviciile s-au ieftinit de la plus 0,3 la suta la minus 0,3 la suta. Au urmat alte trei luni in care deflatia si-a ... citește toată știrea