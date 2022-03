Adrian Vasilescu, BNR: Vom scapa de inflatia galopanta in 2024?

Sambata, la Frankfurt, sefa Bancii Centrale Europene, Christine Lagarde, a afisat pe site-ul oficial doua informatii importante. In aparenta, una buna si alta rea. In esenta insa, judecand rational si nu emotional, ambele vesti sunt bune.Cea indiscutabil buna este ca "datele primite" - si desigur analizate de BCE - "nu indica un risc material de stagflatie". De retinut ca declaratia de sambata nu a fost facuta in contradictoriu nici cu profesorul Roubini, care vazuse stagflatia revarsandu-se ... citeste toata stirea