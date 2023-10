Adrian Viman, fost CEO al Kaufland Romania, dar si al retelei de 700 de magazine din Germania, devenit astfel cel mai puternic executiv roman, a intrat cu o participatie 5,72% in actionariatul Techventures Bank, fosta Banca Feroviara, prin intermediul Adivi Estate, companie activa in sectorul imobiliar romanesc.Aportul in capital s-a ridicat la doua milioane de lei, releva date analizate de Profit.ro.Inainte de a fi prezentata aici, informatia a fost anuntata cu mult inainte pe Profit ... citeste toata stirea