Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a demarat procesul de informare a romanilor din strainatate cu privire la scrutinurile care vor avea loc in anul 2024, iar primele sesiuni de constientizare a alegatorilor au fost organizate la Paris, in 5 septembrie, si la Roma, in 7 septembrie, relateaza agerpres.ro."Cele doua sesiuni de informare, organizate cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, al Ambasadei Romaniei din Republica Franceza si al Ambasadei Romaniei din Republica Italiana, s-au ... citeste toata stirea