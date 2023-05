35.000 de investitori la Bursa de Valori Bucuresti, adica 25% din numarul total de 142.000, au in portofoliu doar titluri de stat emise de statul roman, se arata in cel mai recent raport trimestrial al Fondului de Compensare a Investitorilor.Este pentru prima oara cand sunt publicate statisticile cu privire la numarul celor care au investit in emisiunile de obligatiuni ale statului roman."Numarul total al investitorilor raportati de participantii la Fond la sfarsitul trimestrului I al anului ... citeste toata stirea