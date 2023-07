InterContinental isi mareste portofoliul local prin deschiderea primului hotel Indigo din Romania la Satu Mare, potrivit informatiilor de pe site-ul grupul hotelier international. Cladirea este cea in care a functionat hotelul Dacia din Centrul Vechi al orasului. "Aceasta noua semnare marcheaza inceputul unui nou parteneriat in Romania. A introduce un alt brand pe aceasta piata in crestere este un milestone si suntem mandri ca reamenajam unul dintre cele mai emblematice hoteluri din tara. Hotel ... citeste toata stirea