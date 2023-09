Reprezentantii The Tax Institute, un think tank de fiscalitate, au prezentat un top al celor mai ineficiente masuri fiscale luate in ultimii ani, in cadrul unei conferintei organizate la Banca Nationala a Romaniei privind lansarea studiului realizat de grupul de analiza numit Modificarile Noului Cof Fiscal: Inventar si Impact 2015-2023.The Tax Institute a identificat ca fiind cele mai proaste masuri fiscale din ultimii ani urmatoarele:1. "Revolutia fiscala" (OUG nr. 79/2017)Implementare ... citeste toata stirea