Dupa incheierea campaniei electorale si repunerea in functie a primarului Sectorului 6 din Capitala, Ciprian Ciucu, amenajarea sectorului a fost pusa in asteptare. Rulourile de gazon aflate pe strada Brasov, intre Parcul Moghioros si centrul comercial Plaza, stau de cel putin trei zile sa se usuce la 35 de grade, o zona unde s-a lucrat intens in perioada campaniei electorale pentru a pune gazon nou, sisteme de irigatii si pentru a curata zona din jurul blocurilor.Circa 80% din spatiile din zona ... citește toată știrea