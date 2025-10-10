Editeaza

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 15:37
Ghidul Michelin, recunoscut la nivel international ca un standard al calitatii in industria osptalitatii, fiind cel mai vechi si mai cunoscut ghid al hotelurilor si restaurantelor din toata lumea, a selectat sase hoteluri din Romania care au primit una si doua chei Michelin. Cheia Michelin este echivalentul, in domeniul ospitalitatii, a stelelor Michelin acordate restaurantelor.
Singureni Manor, Marmorosch Bucharest Autograph Collection, InterContinental Athenee Palace, Epoque Hotel - Relais & ...citește toată știrea

