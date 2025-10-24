Editeaza

aEuro

Sursa: Ziarul Financiar
Vineri, 24 Octombrie 2025, ora 15:37
5 citiri
Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care opereaza aeroporturile Otopeni si Baneasa din Capitala, are in plan construirea a cate un terminal pentru cele doua aeroporturi. Totodata, aeroportul Otopeni trece printr-un proces de modernizare, parte dintr-un amplu program de investitii pe care CNAB il are pentru cele doua aeroporturi.
Planurile de investitie, pentru ambele aeroporturi, care se vor intinde pe circa 5-10 ani, vor depasi circa 2 miliarde de euro, spune Bogdan Mindrescu, CEO al ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
EXCLUSIV ZF: Cele mai mari trei ordine de subscriere in oferta Cris-Tim: 22 mil. euro, 13,3 mil. euro si 7,7 mil. euro. Grad de subscriere de 2.070%, adica aproape 300 mil. euro doar pe retail
Oferta de vanzare de actiuni producatorului de mezeluri Cris-Tim la Bursa de Valori Bucuresti a ...
Bujduveanu: "Intram in faza de refacere a zonei afectate de explozia din Sectorul 5"
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta duminica, despre explozia din Calea ...
GALERIE FOTO Golul care a decis Petrolul - CFR trebuia ANULAT! * S-a validat dupa analiza VAR, dar specialistii au dat verdictul clar: "Viciere de rezultat"
Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat luni, 20 octombrie 2025 23:14 / Actualizat luni, 20 ...
ActualitateBusinessSportLife Show