Afaceri in scadere pentru Orange Romania

Grupul Orange Romania a consemnat in 2023 o cifra de afaceri de 1,551 de miliarde de euro, in scadere cu 1,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Urmareste-ne si pe Google News In al patrulea trimestru, grupul a realizat o cifra de afaceri consolidata de 407 de milioane de euro, in crestere cu 1,5% fata de T4 2022.La finele anului 2023, grupul furniza servicii mobile catre 9,5 milioane de clienti, internet fix in banda larga catre 1,1 milioane de clienti, iar servicii de televiziune prin ... citește toată știrea