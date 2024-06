Afacerile Euroweb Romania au scazut marginal in 2023, compania a trecut pe plus

Operatorul telecom Euroweb Romania a consemnat in 2023 afaceri de 51,24 milioane de lei, in scadere cu 1,2% fata de anul precedent, in timp ce rezultatul companiei a devenit pozitiv, profitul net insumand 184.934 lei, de la o pierdere de 2,6 milioane de lei in 2022.Creantele au scazut in cursul anului 2023 la 14,66 milioane de lei, de la 15,9 milioane de lei, iar datoriile totale au coborat cu 11,8%, la 11,18 milioane de lei.Urmareste-ne si pe Google News Evenimente12 iunie - Profit News TV ... citește toată știrea