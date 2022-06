Afacerile Logic Computer au crescut cu peste 50% in 2021. Compania a castigat contracte importante cu SRI si Armata

Logic Computer a consemnat in 2021 un business de 134,5 milioane de lei, in urcare cu 52,1% fata de 2020,. Profitul net a scazut cu 10%, la 8,8 milioane de lei.Compania are de recuperat creante de 15,3 milioane de lei, cifra fiind cu 123,1% mai mare fata de 2020.CITESTE SI VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, Market Analyst eToro: Majoritatea tour-operatorilor se asteapta la un flux mai mare de turisti. Cresc preturile, de la bilete de avion la hotel si mancareDatoriile insumeaza 29,7 ... citeste toata stirea