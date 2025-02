Afacerile Orange Romania au scazut in 2024

Orange Romania a consemnat in anul 2024 venituri de 1,416 miliarde de euro, de la 1,551 miliarde de euro in urma cu un an, potrivit datelor financiare anuntate de operatorul francez de telecomunicatii.In privinta portofoliului de utilizatori de servicii de telecomunicatii mobile, operatorul avea 9,294 milioane de clienti la finele anului 2024, comparativ cu 9,527 milioane de clienti in decembrie 2023.Urmareste-ne si pe Google NewsCITESTE SI CONFIRMARE Fondul suveran al statului Singapore, cu ... citește toată știrea