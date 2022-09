Afacerile producatorului de textile Tanex au crescut cu 7% in 2021, ajungand la 64 mil. lei

Producatorul de textile Tanex, ce are doua fabrici de textile, una in Bucuresti si o alta in Valenii de Munte, judetul Prahova, a raportat pentru 2021 o cifra de afaceri de 64 mil. lei (13 mil. euro), in crestere cu 7% fata de anul anterior, conform calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finantelor.Tanex a avut in 2021 un profit net de peste 697.000 de lei (142.000 de euro), mai mult cu 17% fata de anul precedent, potrivit datelor publice. Compania a ajuns anul trecut ... citeste toata stirea