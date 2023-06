Delivery Solutions (Sameday Courier), curier controlat de Dante International, administratorul eMAG, a consemnat anul trecut o pierdere de 45 milioane de lei, de la profit net de 4,4 milioane de lei in 2021 si un minus de 11,1 milioane de lei in 2020. Afacerile companiei au ramas pe un trend pozitiv si au atins 736,5 milioane de lei, de la 601,4 milioane de lei in 2021.Datoriile au urcat cu 46,5%, la 406,2 milioane de lei.Compania avea de recuperat creante de 199,2 milioane de lei, nivel ... citeste toata stirea